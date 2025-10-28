Kocaeli'de şimşekler adeta geceyi gündüze çevirdi

Kocaeli'de dün akşam saatlerinde etkili olan sağanağın ardından çakan şimşekler adeta geceyi gündüze çevirdi.

Kocaeli'de şimşekler adeta geceyi gündüze çevirdi
Yusuf Eker
Yusuf Eker
Kent genelinde dün akşam saatlerinde başlayan sağanak, kısa süre etkili oldu. Yağışın dinmesinin ardından gökyüzünde yoğunlaşan bulutlar arasında art arda çakan şimşekler, zaman zaman görsel şölen sundu. Çakan şimşekler adeta geceyi gündüze çevirirken o anlar vatandaşlarca cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

