Kocaeli'de son kullanma tarihi geçmiş çok sayıda ürün ele geçirildi

Kocaeli’nin Gebze’de ilçesinde zabıta ekiplerinin markete yaptığı denetimde son kullanma tarihi geçmiş çok sayıda ürün ele geçirildi.

Kent genelinde halk sağlığına yönelik denetimlerini periyodik olarak sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, gelen ihbarları de değerlendiriyor. Bu çerçevede, Gebze Grup Amirliği ekipleri, bir markette tarihi geçmiş ürünler bulundurduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Söz konusu markette yapılan incelemelerde süt ve et ürünlerinin de bulunduğu son kullanma tarihi geçmiş çok sayıda ürün buldu. El koyulan ürünleri imha eden ekipler, markete yönelik tutanak hazırladı.