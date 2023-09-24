Kocaeli'de sonbahar hazırlığı
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sonbaharın gelmesiyle birlikte kentteki ağaç ve çalılarda budama işlemi gerçekleştiriyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sonbaharın gelmesiyle birlikte kentteki ağaç ve çalılarda budama işlemi gerçekleştiriyor.
Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı ekipleri, sonbahar mevsiminin gelmesiyle budama işlemlerine başladı. Çalışmalar çerçevesinde park, mesire alanı, ağaçlandırma sahaları, kavşak ve yol kenarlarındaki ağaçların budaması yapılıyor. İşlem sayesinde ağaç ile çalılar daha kuvvetli ve sağlıklı olurken, kent estetik görünüme kavuşuyor.