Kocaeli'de şüphelinin evine yapılan baskında uyuşturucu ele geçirildi
Kocaeli'de bir şüphelinin ikametinde yapılan aramada silah ve uyuşturucu ele geçirildi.
Kocaeli’de bir şüphelinin ikametinde yapılan aramada silah ve uyuşturucu ele geçirildi.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucuyla mücadele çalışmalarına yönelik bugün Kartepe ilçesinde M.Ö. isimli şahsın ikametinde arama yapıldı. İkamette yapılan aramalarda 336.25 gram esrar, 282,68 gram bonzai, ruhsatsız otomatik av tüfeği, 2 şarjör, 11 dolu kartuş, tabanca şarjörü ve 47 fişek ele geçirildi. Malzemelere el konulurken hakkında çeşitli suçlardan adli işlem başlatılan M.Ö. gözaltına alındı.