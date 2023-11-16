Kocaeli'de tatbikat yapıldı

Kocaeli’de AFAD koordinesinde 12 ilçede tatbikat gerçekleştirildi.

Kocaeli Valiliği AFAD koordinesinde "TAMP-Kocaeli Afet Müdahale Planındaki 2023 Yılı Yerel Düzeyde Saha ve Masabaşı Tatbikatı" gerçekleştirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Afet İşleri Dairesi Başkanlığı, İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve İSU Genel Müdürlüğü ekipleri de tatbikata 4 ayrı noktada destek verdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, senaryo gereği Gölcük Hisareyn Bölgesinde heyelan, İzmit İZAYDAŞ tesislerinde yangın, Kandıra-İzmit karayolu Orhaniye mevkiinde trafik kazası ve Gebze GOSB’da kimyasal sızıntı olaylarına müdahale etti.

TAMP-Kocaeli AFAD Müdahale Planında görevli resmi ve sivil kuruluşlardan bin 41 kişi sahada, 291 kişi AFAD merkezinde olmak üzere toplam bin 332 personelin katıldığı tatbikata kurumlar 142 araçla destek verdi.

Kocaeli Vali Seddar Yavuz’un talimatlarıyla Vali Yardımcısı Mustafa Ayhan başkanlığında gerçekleştiren tatbikata merkezde 7 çalışma grubu, sahada ise 16 çalışma grubu olmak üzere TAMP Kocaeli Afet Müdahale planında yer alan 23 çalışma grubu yetkilileri hazır bulundu. Tatbikat başarıyla tamamlandı.