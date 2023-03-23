Kocaeli'de temizlik ürünlerinin üretildiği fabrika alevlere teslim oldu
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde temizlik malzemelerinin üretildiği fabrikada yangın çıktı. Alevlere teslim olan fabrikaya müdahale ediliyor.
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde temizlik malzemelerinin üretildiği fabrikada yangın çıktı. Alevlere teslim olan fabrikaya müdahale ediliyor.
Kocaeli’nin Gebze İlçesi Balçık Köyünde temizlik malzemesi üretilen fabrikada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sürüyor.