Kocaeli'de terör operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda terör üyesi olduğu tespit edilen 1 şüpheli yakalandı.

Kocaeli'de terör operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
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Kocaeli’nin Darıca ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda terör üyesi olduğu tespit edilen 1 şüpheli yakalandı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terörle mücadeleye yönelik operasyon gerçekleştirildi. Ekiplerce Darıca ilçesinde yürütülen operasyonda terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen 1 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıs, işlemlerin tamamlanmasına ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.