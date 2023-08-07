Kocaeli'de TMO silosunda patlama: 5 yaralı

Kocaeli’nin Derince ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi’nin silosunda meydana gelen patlamada, ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, saat 14.40 sıralarında Derince Limanı mevkiinde bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) silolarında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama oldu. Patlamanın sesi Gölcük, Körfez ve Karamürsel’den de duyuldu. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayda ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.

Durumla ilgili bilgi veren İtfaiye Daire Başkanı Ömer İslamoğlu, "5 yaralımızın olduğunu biliyoruz. Yaralılarımızı ambulansla hastaneye sevk ettik. Şuanda gözüken durum hafif yaralı olarak görüyoruz. Arkadaşlarımızın hastanede tedavileri yapılacaktır" dedi.

Ekiplerin olay yerindeki müdahaleleri sürüyor.