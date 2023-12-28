Kocaeli'de toplu taşımaya sıkı denetim

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, emniyet birimleriyle koordineli olarak Gebze’de faaliyet gösteren toplu taşıma araçlarını denetleyerek kurallara uymayanlara yasal işlem başlattı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na bağlı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü ekipleri, özel halk otobüsleri, servis ve ticari taksilere yönelik denetimlerini Kocaeli genelinde olduğu gibi Gebze bölgesinde de periyodik olarak gerçekleştiriyor. Araç ve yolcu güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan denetimlerde 125 toplu taşıma aracı kontrol edildi. Emniyet birimleri ile koordineli olarak yapılan denetimlerde 30 araç hakkında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Araçları Çalışma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri gereğince gerekli yasal işlem yapıldı.

Yapılan denetimlerde emniyet birimleri tarafından yetersiz ehliyet, ehliyet süresi geçmesi ve plakasını farklı yere monte ettiği için 3 kişiye işlem yapıldı. Vatandaşların güvenli şekilde ulaşımının sağlanması amacıyla yapılan denetimlerin her gün kentin farklı noktalarında devam edeceği vurgulanırken, uygun olmayan araçlarla yolcu taşımacılığı yapılmasına kesinlikle izin verilmeyeceği ifade edildi.