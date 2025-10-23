Kocaeli'de trafo ve alt geçitler sanatla renkleniyor

Kocaeli’nin farklı noktalarındaki alt geçitler ve trafolar, grafitti sanatının renkli dokunuşlarıyla adeta açık hava galerisine dönüşüyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, trafo ve alt geçitleri muhteşem bir görünüme kavuşturuyor. Grafiti sanatının en güzel örnekleri Kocaeli’de trafo ve alt geçitlerde sergileniyor. Rengarenk duvarlar görenleri hayran bırakırken, büyükşehir özellikle merkezi noktaları sanatla buluşturuyor. İzmit Alikahya Mahallesi Sultan Murat Caddesi’ni Altıncıoğlu ve Fatma Seher Hanım caddelerine bağlayan alt geçitler ile Sanayi Caddesi-Fatih Sultan Mehmet Bulvarı kesişimindeki alt geçit grafitti çalışmalarının ardından modern görünüme kavuştu. Fatma Seher Caddesi’nde yer alan trafoya renkli çizimler kazandırılırken, Bağımsızlık Caddesi’ndeki trafo için hazırlıklar devam ediyor.

Çalışmalarda Kocaeli’nin tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri ön plana çıkıyor. "Kartepe Teleferiği", "Kuzuyayla", "Mavi Bayraklı Plajlar", "Valide Sultan Köprüsü", "Kasr-ı Hümayun" gibi simgeler grafitti sanatçılarının fırçalarıyla duvarlara taşındı. "Mutlu Şehir Kocaeli" yazısı, emekçi çiftçilerin figürleri ve tramvay görselleri ise çalışmalara ayrı bir anlam kattı.