Kocaeli'de ulaşıma zam geldi

Kocaeli’de UKOME toplantısında toplu taşımaya yüzde 23’lük zam yapılarak, 8 liraya çıkarıldı. Aynı zamanda toplantıda, 1 Mart itibariyle abonman kart uygulamasının hayata geçirilmesine karar verildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı, Genel Sekreter Balamir Gündoğdu başkanlığında toplandı. Çeşitli gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlandığı toplantıda, zam da görüşüldü. Alınan kararla birlikte toplu taşımaya yüzde 23 oranında zam yapıldı. 6 lira 50 kuruş olan tam biniş 8 lira oldu. Tramvay ücretlerine de yüzde 30 oranında zam yapılarak, tam biniş 5 liradan 6,5 liraya çıktı. İndirimli biniş ise yüzde 12 zam ile 3 lira 80 kuruştan 4 lira 25 kuruşa çıktı. Deniz ulaşımında da yüzde 23 zam ile tam biniş 7 lira 75 kuruştan 9 lira 50 kuruşa, indirimli biniş ise yüzde 9 zam ile 5 lira 75 kuruştan 6 lira 25 kuruşa çıkartıldı.

Toplantıda, abonman kart uygulamasının başlatılacağı da açıklandı. Öğrencilerin, öğretmenlerin ve 60 yaş üstü vatandaşların ulaşım giderlerini azalmak için 1 Mart’tan itibaren aylık abonman kartı kullanılmaya başlanması planlanıyor. Abonman kartları öğrenci, öğretmen ve 60 yaş üstü vatandaşlar kullanabilecek. Mevcut indirimli kartlar gibi TL bakiye yüklemesi yapılabilecek ve belediye otobüsleri, özel halk otobüsleri, tramvay, deniz ulaşım araçlarında geçerli olacak.

Öğrenci, öğretmen ve 60 yaş üzerindeki vatandaşlar mevcut kartlarını ücretsiz olarak İzmit, Gebze, Gölcük seyahat kartı ofislerinden değiştirebilecek.