Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı

Kocaeli’de 3 ilçede yapılan operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken, bir miktar da uyuşturucu ele geçirildi.

Kocaeli Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İzmit, Körfez ve Derince ilçelerinde yapılan çalışmalar neticesinde 5 olayda toplam 6 şüpheli şahıs yakalandı. Çalışmalar neticesinde 230 gram esrar, 2 gram metamfetamin, 90 adet kenevir bitkisi, 4 sentetik ecza, 2 hassas terazi ele geçirildi. Malzemelere el konulurken olayla ilgili yakalanan 4 şüpheli hakkında TCK 191 ve 2313 S.K.M’den işlem yapılarak serbest bırakıldı. 2 şahıs ise adliyeye sevk edildi. E.M. isimli şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken G.E.D. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.