Kocaeli'de vatandaşlar ikinci tur için sandıklara akın etti

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalmasıyla Türkiye genelinde olduğu gibi Kocaeli’de de vatandaşlar sandıklara akın etti.

14 Mayıs’ta yapılan seçimlerde Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalmasının ardından Türkiye genelinde olduğu gibi Kocaeli’de de oy verme işlemleri başladı. Sabah saat 08.00 itibarıyla vatandaşlar oy vermek için sandıklara akın etti. İlk turda Kocaeli’de Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 54.27’sini, Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 38.73’ünü toplamıştı. İkinci turda da vatandaşlar 2 cumhurbaşkanı adayından birine oy kullanmak üzere okulları doldurdu. Oy verme işlemi, saat 17.00 itibarıyla sona erecek.