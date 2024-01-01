Kocaeli'de yeni yılın ilk cezası kesildi

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 2024’e trafik denetimi yaparak giren trafik polisleri, yeni yılın ilk cezasını kesti.

Trafik polisleri, Kemalpaşa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi Halkevi mevkiinde yılbaşı dolayısıyla denetim yaptı. Durdurulan araçlar ve sürücüler tek tek kontrol edildi. Uygulama sırasında O.B. idaresindeki 41 ARF 334 plakalı hafif ticari araç da durduruldu. Sürücünün yapılan muayenesinde 0,54 promil alkollü olduğu tespit edildi. O.B.’ye 0,54 promil alkollü olduğu için cezai işlem uygulandı.

Öte yandan, trafikte alkollü araç kullanmanın cezası 2023’de 4 bin 64 TL iken, 2024’te 6 bin 440 lira oldu.