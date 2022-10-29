Kocaeli'de yoğun sis sebebiyle göz gözü görmüyor

Kocaeli'de sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis sebebiyle sürücüler zor anlar yaşıyor. Göz gözü görmezken görüş mesafesi 50-75 metreye kadar düştü.

Kocaeli'de yoğun sis sebebiyle göz gözü görmüyor
Editör
EditörEditör
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Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın

Kocaeli’de sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis sebebiyle sürücüler zor anlar yaşıyor. Göz gözü görmezken görüş mesafesi 50-75 metreye kadar düştü.

Hava sıcaklığının 9 derece ölçüldüğü Kocaeli’de, sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkisini gösteriyor. Kent genelinde etkisini sürdüren sis sebebiyle sürücüler zor anlar yaşıyor. Görüş mesafesi 50-75 metreye kadar düşerken sürücüler trafikte farlarını yakarak seyrediyor. Kentin üzeri sisle kaplanırken, adeta göz gözü görmüyor. Zaman zaman etkisini arttıran sis sebebiyle günlük yaşam ve ulaşım olumsuz etkileniyor.

Kocaeli'de yoğun sis sebebiyle göz gözü görmüyor
Kocaeli'de yoğun sis sebebiyle göz gözü görmüyor
Kocaeli'de yoğun sis sebebiyle göz gözü görmüyor