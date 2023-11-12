Kocaeli'de yol çöktü, araç inşaat temeline yuvarlandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde duvarın yıkılması sonucu yolda çökme meydana geldi. Park halindeki bir araç çöken alana devrilirken, deprem olduğunu zanneden mahalleli panikle dışarıya çıktı.

Olay, Bekirdere Mahallesi Sabır Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat temelinin üst kısmındaki duvar bilinmeyen bir sebeple çöktü. Park halindeki 41 LL 985 hafif ticari araç kayan toprakla birlikte inşaat temeline yuvarlandı. Bir bölümü çöken yol kullanıma kapandı. Gürültüyü duyan vatandaşlar ise panikle dışarıya çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için şeritle bölgeyi kapattı. Çöken yolun yukarısındaki binalarda yaşayan vatandaşlar büyük korku yaşadı.

“Deprem gibi gürültü oldu, millet sokağa döküldü”

Yolda açılmalar meydana geldiğini söyleyen İbrahim Altunay, “Evde oturuyordum, saat 18.00 sıralarında bahçedeydim. Bir gürültü koptu, zanmettim ki araçlar kaza yaptı. Bir de baktım ki burası kopmuş. Burası satıldı, satıldıktan sonra ruhsat vermediler. Adam burayı kazdı bıraktı böyle, ev yapmadı. Deprem gibi gürültü oldu, millet sokağa döküldü” diye konuştu.

“Yol çöktü, aracımız buraya devrildi”

Aracı çöken alana yuvarlanan Seyfettin Arsoy ise, “Bu akşam saat 18.00 sıralarında evden bir gürültüyle dışarıya fırladım. Yol çöktü, aracımız buraya devrildi. Yol daha önce çöküyordu, çöktükçe üzerine beton atıldı. Senelerdir ihmalin sonucunda olan bize oldu. Yağmurla alakalı değil, daha önce de vardı. Yazın buraya temel attılar, burada bir bina vardı, onu yıktılar. Temeli attıktan sonra izin mi alamadılar, belediye ile bir sorunları mı oldu bırakıp gittiler” dedi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.