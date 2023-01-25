Kocaeli'de yüksek kesimlerde kar yağışı başladı

Kocaeli'nin Kartepe ve Gölcük ilçelerinde beklenen kar yağışı başladı.

Kocaeli'de yüksek kesimlerde kar yağışı başladı
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Kocaeli’nin Kartepe ve Gölcük ilçelerinde beklenen kar yağışı başladı.

Kocaeli’de hava sıcaklıklarının hızla düşmesinin ardından kış turizmini seven vatandaşların her sene akın ettiği Kartepe Zirvesi ve Gölcük Eriklitepe Tabiat Parkı’nda kar yağışı başladı. Yağışın ardından bu iki bölgenin yer yer beyaza büründüğü görüldü. Hem Kartepe’nin hem de Eriklitepe Tabiat Parkı’nın hafta boyunca yağış alması bekleniyor.