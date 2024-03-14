Kocaeli'de zehir tacirlerine operasyon : 3 tutuklama

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Kocaeli'de zehir tacirlerine operasyon : 3 tutuklama
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Gebze ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı. Polis ekiplerince yapılan aramda; 3 kilo 102 gram metamfetamin, 2 gram esrar, 7 captagon, 25 bin 200 TL ve 12 bin Suriye Lirası ele geçirildi.

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Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden M.E. isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. H.H, Y.B ve S.D. isimli şahıslar ise tutuklandı.