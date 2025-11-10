Kocaeli'deki kütüphaneler ara tatile özel programla hizmet verecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin ara tatillerini verimli geçirebilmeleri amacıyla 7 ilçedeki 9 kütüphanesinde özel program ve genişletilmiş hizmet sunacak.

Öğrencilerin ara tatillerini verimli şekilde değerlendirmeleri için kütüphanelerde bir haftalık özel program hazırlandı. Bu kapsamda, 7 ilçedeki 9 aktif kütüphanede zengin kitap koleksiyonları, konforlu çalışma alanları ve ücretsiz ikramlarla öğrencilere keyifli bir öğrenme ortamı sağlanacak. Toplam 94 bin 690 kitap ve 29 bin elektronik kitaba erişim sunan kütüphanelerden, halihazırda 56 bin 865 aktif üye faydalanıyor. Ayrıca, tüm kütüphanelerde ziyaretçilere poğaça, simit, çay ve kahve gibi ikramlar ücretsiz olarak sunuluyor. Ara tatile özel hazırlanan program ile İzmit Milli İrade Meydanı içerisinde yer alan Millet Kütüphanesi, haftanın 7 günü 24 saat boyunca ziyaret edilebilecek.

Yaşam Kütüphanesi haftanın 7 günü 10.00-19.00 saatleri, Gölcük Kütüphanesi ise 09.00- 22.00 saatleri, Çayırova Ahmet Haluk Dursun, Darıca Millet, Derince, Seka, Gebze ve Dilovası Kütüphanesi ise pazartesi günleri kapalı olmak üzere haftanın 6 günü 09.00-22.00 saatleri arasında hizmet veriyor.