Kocaeli'deki sağlık odalarından 'Tek Dünya Sağlık' günü mesajı

Kocaeli’de, 3 Kasım Dünya Tek Sağlık Günü dolayısıyla sağlık meslek odaları ortak basın açıklaması yaptı. Yapılan açıklamada, hayvan ve çevre sağlığının birbirinden ayrı düşünülemeyeceğini vurguladı.

Kocaeli Diş Hekimleri Odası Başkanı Meltem Çağın Alkan Yıldırım, Kocaeli Eczacı Odası Başkanı Mustafa Ezer, Kocaeli Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Mehmet Bostancı ve Kocaeli Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ülkü Başdaş’ın bir araya geldiği açıklamada, çevreyi korumanın aynı zamanda halk sağlığını korumak anlamına geldiği vurgulandı. Ayrıca, "Tek Sağlık" yaklaşımının, sağlığın yalnızca insanla sınırlı olmadığı, doğanın ve hayvanların da bu bütünün ayrılmaz parçası olduğu belirtildi.

"Önemli bir farkındalık günüdür"

Diş Hekimleri Birliği Başkanı Meltem Çağın Alkan Yıldırım, dünya genelinde artan salgın hastalıkların, iklim değişikliği, gıda güvenliği sorunları ve çevresel tehditlerin; insan, hayvan ve çevre sağlığının birbirinden ayrı değerlendirilmeyeceğini gösterdiğine dikkati çekti. Yıldırım, "Bu nedenle 3 Kasım Dünya Tek Sağlık Günü, sağlık alanındaki tüm disiplinlerin birlikte hareket etmesi gerektiğini hatırlatan önemli bir farkındalık günüdür. Tek Sağlık yaklaşımı, insan sağlığını, hayvan sağlığını ve çevre sağlığını bir bütünün ayrılmaz parçaları olarak kabul eder. Günümüzde ortaya çıkan enfeksiyon hastalıklarının önemli bir bölümünün hayvanlardan insanlara bulaşabilen zoonotik hastalıklar olduğu gerçeği, bu yaklaşımın önemini artırmaktadır" dedi.

"Bilimsel temelden sapılmamalı"

Salgın, gıda güvenliği ve ekosistem bozulmasının çözümünün, tüm sağlık mesleklerinin birlikte ve bilimsel temelde çalışmasından geçtiğini ifade eden Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Koruyucu sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi, antimikrobiyal dirençle mücadele stratejilerinin uygulanması ve çevresel sürdürülebilirliğin tüm politikalarda önceliklendirilmesi gerekmektedir. Ancak bu bilimsel gereklilikler ışığında, sağlık hizmetlerinin niteliğini zayıflatabilecek yasal düzenlemelerden de kaçınılmalıdır. 17 Ekim 2025 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan ‘Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 631 Sayılı KHK’da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nde yer alan ve sağlık mesleklerinin yetki ve görev alanlarını olumsuz etkileyebilecek düzenlemeleri kaygıyla takip ediyoruz. Sağlık hizmetleri; sorumluluğu yüksek, uzmanlık gerektiren alanlardır. Bu alanlarda yapılacak her değişiklik, bilimsel temele, meslek örgütlerinin görüşlerine ve halk sağlığının üstün yararına dayanmalıdır. Sağlık mesleklerinin yetkilerinin zayıflatılması, sadece meslek mensuplarını değil, doğrudan toplum sağlığını riske atmaktadır."

"Tek Sağlık anlayışının kurumsal olarak güçlendirilmesi için beraber çalışmaya devam edeceğiz"

Tek Sağlık yaklaşıma değinen Yıldırım, "Toplum sağlığını güçlendirecek politika ve düzenlemeler üretmek yerine, sağlık mesleklerinin değerini azaltacak ve işleyişi zorlaştıracak girişimler, Tek Sağlık hedefine zarar vermektedir. Bizler, Kocaeli’de görev yapan hekimlerin, diş hekimlerinin, eczacıların ve veteriner hekimlerin temsilcileri olarak, Tek Sağlık anlayışının kurumsal olarak güçlendirilmesi, sağlık hizmetlerinin niteliğinin korunması ve geliştirilmesi için birlikte çalışmaya devam edeceğimizi kamuoyuna duyuruyoruz" diye konuştu.