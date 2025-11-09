Kocaeli'deki yangına ilişkin gözaltı sayısı 11'e yükseldi

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 6 kişinin hayatını kaybettiği, 1’i ağır 7 kişinin yaralandığı parfüm dolum tesisindeki yangına ilişkin gözaltı sayısı 11’e yükseldi.

Mimar Sinan Mahallesi’nde bulunan tesiste dün sabah saat 09.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edilmişti. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangında 6 kişi yaşamını yitirdi, 1’i ağır 7 kişi de yaralandı.

Yangında hayatını kaybeden Şengül Yılmaz (55), Tuğba Taşdemir (18), Nisa Taşdemir (17), Cansu Esatoğlu (16), Esma Dikan ve Hanım Gülek’in (65) cenazeleri, Dilovası’nda öğle namazını müteakip farklı camilerde kılınan namazın ardından defnedildi.

Gözaltı sayısı 11’e yükseldi

Olaya ilişkin Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, polis ekipleri ortadan kaybolan iş yeri sahibi K.O.’yu dün Yalova’da yakaladı. Aracından valizleri çıkan K.O.’nun kaçma hazırlığında olduğu belirlendi. K.O.’nun telefonlarını kapatıp kayıplara karışan oğlu İ.O., vardiya amirleri G.B. ve H.E. de gözaltına alındı.

Bugün yapılan yakalamalarla birlikte gözaltı sayısının 11’e yükseldiği öğrenildi.