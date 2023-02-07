Kocaeli'den 12 belediye başkanı deprem bölgelerinde görevlendirildi

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, depremden etkilenen Hatay’da görevlendirildiğini açıkladı. Kocaeli’den 11 belediye başkanının daha deprem bölgelerinde görev yapacağı öğrenildi.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, dün iki büyük depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ta görevlendirilmişti. Seddar Yavuz’un ardından Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve 11 belediye başkanı da afet bölgelerine görevlendirildi. AK Parti Genel Merkezi tarafından Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ile Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir Kahramanmaraş’ta, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ve Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan Hatay’da görevlendirildi. Başkanların yarın sabah saat 06.00’da yola çıkacakları öğrenildi.

"Özellikle Defne ve Samandağ’ı ilçelerine yönlendirileceğiz"

Deprem bölgesinde görev yapacaklarını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Kahramanmaraş’ta görev yeri belirlenen 3 belediye başkanımız var. Ekiplerimiz orada duruyor. Ekiplerimiz hiçbiri var oldukları alandan ayrılmıyorlar, orada kalmaya devam ediyorlar. Vali Bey ekibin koordinesini sağlıyor. Buna ilave olarak Körfez, Darıca ve Dilovası belediye başkanlarımız Kahramanmaraş’a görevlendirildiler. Sahaya gidecekler ve oradaki AFAD ekiplerinin koordinasyonunda çalışmaları yönlendirecekler. Diğer belediye başkanlarımız ise bende dahil olmak üzere Antakya’ya gideceğiz. Özellikle Defne ve Samandağ’ı ilçelerine yönlendirileceğiz. Ekiplerimiz orada da çalışma yapıyor. Enkaz kaldırma çalışmalarında hizmet verecekler. Şuanda orada her şey bir ihtiyaç. Yardım malzemelerinin alana ulaştırılması, belediye hizmetlerinin sağlanması, çöpün alınmasından enkazın uzaklaştırılmasına kadar çok sayıda iş var. Bütün bunları organize etmek üzere yine belediye başkanlarımız arasında görev dağılımı yaptık" dedi.