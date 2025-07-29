Kocaeli'den Batı Trakya'ya tarım ve ticarette destek köprüsü kurulacak

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Batı Trakya Türklerinin merhum lideri Dr. Sadık Ahmet’in vefatının 30. yılı dolayısıyla düzenlenen anma töreninde, Batı Trakya’ya tarımdan ticarete çeşitli alanlarda destekler sunacaklarını açıkladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği (BTTDD) İzmit Şubesi işbirliğinde, İzmit Doğu Kışla Gençlik Parkı’ndaki Dr. Sadık Ahmet Anıtı önünde tören düzenlendi. Törene Büyükakın’ın yanı sıra Vali Yardımcısı Salih Bıçak, Dr. Sadık Ahmet’in eşi Işık Sadık Ahmet, siyasi parti il ve ilçe başkanları, BTTDD Genel Başkanı Hasan Küçük, dernek üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından anıta karanfiller bırakıldı.

Törende konuşan Büyükakın, Dr. Sadık Ahmet’in davasına sadık bir kahraman olduğunu belirterek, "Milletimizin tarihine ismini altın harflerle yazdırmış sayısız kahramanımız var. Dr. Sadık Ahmet de onlardan biri. Yıllar geçiyor ama yaptıkları unutulmuyor. Batı Trakya Türklerinin kimlik davasına hayatı boyunca inanılmaz katkılar sağladı" ifadelerini kullandı.

Yakın zamanda Batı Trakya’ya yaptığı ziyarette bir dizi karar aldıklarını bildiren Büyükakın, planlanan destekleri anlattı. Batı Trakya’daki tarımsal faaliyetlerin güçlendirilmesi amacıyla seracılık konusunda teknik bilgi aktarımı yapılacağını ve projelere destek verileceğini söyleyen Büyükakın, bölgedeki Türklerin ekonomik varlığını güçlendirmek için de yeni adımlar atılacağını kaydetti. Büyükakın, ayrıca Batı Trakya’daki üç belediyenin teknik personeline Kocaeli’de eğitim verileceğini ve projelere mühendislik desteği sağlanacağını bildirdi.

Bu çalışmaların sadece Batı Trakya ile sınırlı kalmayacağını, "gönül coğrafyası" olarak tanımladığı Balkanlar, Orta Doğu ve Türki Cumhuriyetlere de el uzatmaya devam edeceklerini vurgulayan Büyükakın, Kocaeli’de bir liseye, anıta ve üst geçide Dr. Sadık Ahmet’in adının verildiğini hatırlattı.