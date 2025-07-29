Kocaeli'den Bursa'daki orman yangınına söndürme desteği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Bursa’da çıkan orman yangınıyla mücadele çalışmalarına A Takımı ve itfaiye ekipleriyle destek veriyor.

Bursa’daki orman yangınının kontrol altına alınması için başlatılan çalışmalara Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler de katıldı. Belediyenin Yol Bakım ve Altyapı Dairesi Başkanlığı bünyesindeki A Takımı ile İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı personel ve araçlar, yangın bölgesine sevk edildi.

Zorlu arazi şartları ve 40 dereceyi aşan hava sıcaklığına rağmen görev yapan ekipler, arazözler ve iş makineleriyle alevlere müdahale ediyor. Yangının yerleşim yerlerine sıçramasını önlemek için çalışan ekipler, ormanlık alanların yanı sıra tarım arazilerine yakın bölgelere de su takviyesi yapıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de yangının başlangıcından bu yana sahadaki söndürme ve soğutma çalışmalarında aktif rol üstleniyor.