Kocaeli Film Festivali başvuruları başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün destekleriyle gerçekleşecek 2. Kocaeli Film Festivali’nin başvuruları başlandı. Festival, 3-9 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün destekleriyle gerçekleşecek 2. Kocaeli Film Festivali’nin danışmanlığını Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Meryem Gürbüz, direktörlüğünü Azer Şelte üstlendi. Festivale Uzun Metraj Belgesel, Animasyon, Kısa Film ve Öğrenci Filmleri kategorisinde filmler başvuru yapabilecek. Başvuru yapan filmler arasından finale kalacak filmler ‘En İyi Film’ ödülü için değerlendirilirken, ayrıca Kısa Film dalında En İyi Erkek ve En İyi Kadın Oyuncu ödülleri sahiplerini bulacak. Uzun Metraj kategorisinde yılın en başarılı oyuncu performansı ödülleriyle birlikte ayrıca Türk Sineması Emek ve Onur ödülleri de takdim edilecek. Festival süresince Kocaeli’nin çeşitli ilçelerinde film gösterimleri, söyleşi programları gerçekleştirilecek.

Kocaeli Üniversitesinde sanatçı, bürokrat, iş adamı, muhabir gibi alanında başarılı isimlerin gerçekleştireceği atölye ve söyleşi programlarının yanı sıra, üniversitenin çeşitli salonlarında film gösterimleri ve yalnızca üniversite öğrencilerinin değerlendireceği Öğrenci Filmleri kategorisi filmlerinin gösterimi yapılacak.

Öğrenci Filmleri kategorisindeki filmler Kocaeli Üniversitesi öğrencilerinin oylarıyla değerlendirilecek. Oylama sonucunda en başarılı filmin ödülü Kocaeli Üniversitesinde gerçekleşecek törende takdim edilecek. Festivalde Ulusal Uzun Metraj Belgesel kategorisi jürisinde Hüseyin Özden, Rıza Sönmez, Dr. Gülenay Pınarbaşı, Murathan Varol, Dr. Cangül Akdaş, Dr. Özgür İpek ve Arzı Arda Deger yer alacak. Ulusal Kısa Film jürisi Kudret Sabancı, Doç. Dr. Mehmet Arslantepe, Tümay Özokur, Burak Tamdoğan, Çiçek Dilligil, Selen Öztürk, Aslı Altaylar, Can Sipahi ve Birol Tezcan’dan oluşurken; Animasyon kategorisi jürisi ise Ece Dede, Nur Özkaya ve Halim Yentür’den oluşacak.

Son başvuru 15 Eylül

Film başvuruları festivalin resmi web sitesi olan kocaelifilmfestivali.com üzerinden alınırken, başvurular için son tarih ise 15 Eylül Cuma günü olarak açıklandı.