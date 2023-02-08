Kocaeli halkı yardımını kesmiyor, 4 tır daha yola çıktı

Kocaeli’de Belediyelerin yardım kampanyasına destek olan vatandaşlar afet bölgesine 4 tırı dualarla yolladı.

Gebze Belediyeler Birliği’ni oluşturan Gebze, Darıca, Dilovası ve Çayırova belediyeleri tarafından düzenlenen yardım kampanyalarına her geçen gün destek büyüyor. Vatandaşların ve belediyelerin destek verdiği kampanyalarla toplanan yardım malzemelerinden oluşan 4 tır düzenlenen törenle yola çıktı. Mevlana Kapalı Pazaryeri’nde düzenlenen uğurlama törenine Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, birlik üyesi belediyelerin başkan yardımcıları, yardım severler, belediye meclis üyeleri katıldı. Yapılan duanın ardından tırlar afet bölgesine yola çıktı.