Kocaeli İtfaiyesi Avrupa'yı geride bıraktı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, itfaiye erlerinin sadece kentin değil, Türkiye’nin kahramanları olduğunu söyleyerek, "Ortalama olay yerine varış süremiz 6 dakika 55 saniye. Bu konuda Avrupa standartlarının da üstündeyiz" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İtfaiye Haftası etkinlikleri kapsamında Gebze Beylikbağı İtfaiye Grubu’nu ziyaret ederek, personelle bir araya geldi. Ziyarette Büyükakın’a Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ömer İslamoğlu ve Gebze Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan da eşlik etti. İtfaiyeciliğin en kutsal mesleklerden biri olduğunu belirten Büyükakın, personelin canları pahasına görev yaptığını ifade etti. Büyükakın, "Ölümle yaşam arasındaki en ince çizgide insanlığa nefes oluyorsunuz. İnsan hayatını, şehrimizi, yarınlarımızı koruyan sizlersiniz. Sizlerin cesareti ve gayreti sayesinde vatandaşlarımız huzurla evlerinde uyuyabiliyor" dedi.

İtfaiye erleri 6 dakika 55 saniyede olay yerinde

Kocaeli İtfaiyesi’nin teşkilat yapısı ve başarılarına dikkati çeken Büyükakın, şu bilgileri paylaştı:

"Teşkilatımız, 12 ilçede 19 profesyonel istasyon, 5 gönüllü müfreze, 635 personel ve 123 araçla 7/24 görev yapıyor. Ortalama olay yerine varış süremiz 6 dakika 55 saniye. Bu konuda Avrupa standartlarının da üstündeyiz. 2025’in ilk 9 ayında 10 bin 473 olaya müdahale ettiniz. Bunun 4 bin 787’si yangın, 5 bin 686’sı kurtarma operasyonu. Ayrıca 7 farklı ilde büyük yangınlara destek verdiniz. Sahillerde görev alan KOSKEM ekiplerimiz sadece bu yıl bin 906, kuruluşundan bu yana da toplam 23 bin 377 hayatı boğulmaktan kurtardı. İtfaiye teşkilatımız yalnızca Kocaeli için değil, Türkiye için de hazır olma sorumluluğunu taşıyor."

"Sizler sadece Kocaeli’nin değil, Türkiye’nin kahramanlarısınız"

Büyükakın, teşkilatın 6 Şubat depremlerinde gösterdiği özveriyi de hatırlatarak, "Hatay, Maraş ve Adıyaman’da ilk dakikalardan itibaren sahada oldunuz. 108 personelimiz 82 vatandaşımızı sağ olarak kurtardı. ’Girilmez’ denilen enkazlara girerek gönül işini başarıyla icra ettiniz. Sizler sadece Kocaeli’nin değil, Türkiye’nin kahramanlarısınız" ifadelerini kullandı.

Görev başında şehit olan itfaiyecileri rahmetle anan Büyükakın, "Allah hepinizden razı olsun. Rabbim sizleri her türlü afetten muhafaza etsin. Bizim için en büyük mutluluk, sizin sağ salim evlerinize dönmenizdir. Sizler görevde oldukça Kocaeli huzur içindedir. İtfaiye Haftanız kutlu olsun" dedi.