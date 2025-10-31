Kocaeli İtfaiyesi Bangladeş'te de görev başında

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Bangladeş’in başkenti Dakka’daki havalimanı yangınının teknik incelemesi için kurulan Türk Uzman Heyeti’ne katıldı. 2 personel ile heyette yer alan Kocaeli İtfaiyesi, yangının incelenmesinde kritik bir rol üstlendi.

Çalışmalarıyla adından söz ettiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, önemli bir göreve daha imza attı. Kocaeli İtfaiyesi, Bangladeş’in başkenti Dakka’daki Hazrat Shahjalal Uluslararası Havalimanı’nda meydana gelen yangının ardından, olayın nedenlerinin belirlenmesi ve teknik incelemelerin yürütülmesi amacıyla Türkiye’den gönderilen uzman heyete dahil oldu. Türk Uzman Heyeti içerisinde Kocaeli İtfaiyesi’nden 2 personel de yer aldı.

Sahip olduğu deneyim ve teknik bilgi birikimi ile yangının incelenmesinde kritik bir rol üstlenen Kocaeli İtfaiyesi ekibinin, yangının çıkış nedenlerini belirleyerek, benzer olayların önüne geçilmesi için çözüm önerileri geliştirmesi hedefleniyor.