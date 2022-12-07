Kocaeli jandarmasından Düzce'ye yardım eli

Düzce’de 23 Kasım’da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye giden Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, 320 çadır kurdu, ihtiyaç sahiplerine ısıtıcı, battaniye, gıda ve temizlik malzemeleri dağıttı.

Kocaeli Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı’nda görevli 42 personel afetzedelerin barınma ihtiyaçlarını karşılamak ve çadır kurmak için, 6 kadın astsubay ise personel ve afetzedelere psikososyal destek sağlamak üzere Düzce’de görevlendirildi. Asayiş Komando Bölüğü tarafından merkez ilçe mahallelerinde 320 yaşam çadırı ve bir ibadethane çadırı kurularak, vatandaşlara barınma imkanı sağlandı. Ayrıca 6 kadın personel tarafından Çilimli ilçesinde ihtiyaç sahiplerine ısıtıcı, battaniye, gıda ve temizlik malzemeleri dağıtıldı.