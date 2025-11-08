Kocaeli Kadın Basketbol - Dardanel Çanakkale Belediyespor maçı yarım saate yakın durdu

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde Kocaeli Kadın Basketbol ile Dardanel Çanakkale Belediyespor arasında oynanan karşılaşmanın ikinci periyodunda oyun yaklaşık yarım saat durdu.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 6. haftasında Kocaeli Kadın Basketbol ile Dardanel Çanakkale Belediyespor, İzmit Yahya Kaptan Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda karşılaşıyor. Mücadele, oyuncular arasında yaşanan gerginlikle durdu. Ardından challenge için yaklaşık 10 dakika duran oyun, yeniden başlayacakken bu kez skorboard bozuldu. Skorboard’daki arızanın giderilmesi için de yaklaşık 10 dakikalık süre harcandı. İkinci çeyrekte tabela 6.06’yı gösterirken yaşanan durum saat 14.54’e kadar sürdü. Oyun, yaklaşık yarım saat durmasının ardından yeniden başladı ancak skorboardda oyuncu isimleri, kaydettiği sayılar ve faulleri gösteren bilgiler yer almadı.