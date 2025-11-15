Kocaeli Kadın Basketbol'un akıbeti hakkında sessizlik sürüyor

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde bu sene mücadele etmeye başlayan Kocaeli Kadın Basketbol’da, ligden çekilecekleri ve kulübün kapanacağı yönündeki iddialara karşın yöneticilerin suskunluğu sürüyor. Kulüp açıklama yapmaktan kaçınırken başantrenör Efe Güven veda içerikli duygusal paylaşımlar yaptı.

Kulüp sessizliğini sürdürüyor

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’ne bu sezon, Danilos Pizza’dan yarışma hakkı devri yaparak ilk kez katılan Kocaeli Kadın Basketbol Kulübü’nde deprem yaşanıyor. Hafta başında başlayan kulübün ligden çekileceği ve kapatılacağı yönündeki iddialarla ilgili kulüp yönetimi sessizliğini koruyor. Açıklama yapmaktan kaçınan kulüp yöneticileri telefonlara yanıt vermemeyi de sürdürüyor. Henüz herhangi resmi açıklama yapılmazken başantrenör Efe Güven’in paylaşımı dikkat çekti. Efe Güven sosyal medya hesabından yaptığı ayrılık temalı açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Her kapanan kapı, doğanın bizi yeni bir yola yönlendirmek için kullandığı sessiz bir işarettir. Kapanışı kabullen ki açılacak olanı görebilesin."

Konaklama tesisine de veda etti

Başantrenör Efe Güven ayrıca takımın konakladığı tesisle ilgili de ayrılık ve teşekkür içerikli paylaşım yaptı. Efe Güven o açıklama ise "Bu satırları yazmak düşündüğümden çok daha zor. Çünkü burası benim için sadece bir konaklama yeri değil, gerçek bir aile yuvası oldu. Her geldiğimde kapıda karşılayan sıcak gülümsemeleriniz, içten sohbetleriniz, küçük ama değerli detaylara gösterdiğiniz özen… Hepsi bana evimdeymişim hissini verdi. Sizlerle paylaştığım her an, doğanın içinde kurduğumuz o huzurlu atmosfer, bir işletmeden çok daha fazlasıydı. Burası samimiyetin, emeğin, iyiliğin hala var olduğunu gösteren nadir yerlerden biri. Bana sunduğunuz tüm güzellikler için minnettarım. Her birinizin emeğine, kalbine, misafirperverliğine sonsuz teşekkür ederim. Buradan ayrılıyor olsam da buraya duyduğum bağlılık ve sizlere duyduğum sevgi kalacak. Yolunuz hep açık, kalbiniz hep böyle sıcak olsun" dedi.

6 maçta sadece 1 galibiyet aldılar

Kocaeli Kadın Basketbol takımı ligde oynadığı son karşılaşmada kendi sahasında Dardanel Çanakkale Belediyespor’u 70-67 yenerek ilk galibiyetini almış, 5 maç sonra kazanmıştı. 23 Ekim’de BOTAŞ’a konuk olması beklenen Kocaeli Kadın Basketbol’un maça çıkıp çıkmayacağı ise belirsizliğini koruyor. Öte yandan kulüp başkanı Taha Çalık sezon başında verdiği röportajda takımın kalıcı olması için Kocaeli’de tesisleşme ve Kandıra’da basketbol salonuyla ilgili çalışmaları yaptıklarını belirterek kentin değerine sahip çıktıklarının altını çizmişti. Çalık, "Kulübün sahibi Yakup Kürşat Yılmaz’dır. Kocaeli’nin ve Giresun’un da değeridir. Onun elini taşın altına koyduğu, finanse ettiği noktada teveccühüyle basketbol takımının başındayım" demişti. Başantrenör Efe Güven ise "Kocaeli’de, Euroleague takımlarında olan 1. sınıf organizasyon var" sözlerini kaydetmişti.