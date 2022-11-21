Kocaeli'nde 32 adet silah ele geçirildi

Kocaeli'nde polis ekiplerince yapılan çalışmalarda 32 adet silah ve 9 kesici alet ele geçirildi.

Kocaeli'nde 32 adet silah ele geçirildi
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Kocaeli’nde polis ekiplerince yapılan çalışmalarda 32 adet silah ve 9 kesici alet ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri meydana gelebilecek suçların önlenmesine yönelik 14-20 Kasım tarihleri arasında çalışma yaptı. Gerçekleştirilen çalışmalarda 15 tabanca, 13 kurusıkı tabanca, 4 av tüfeği ve 9 kesici alet ele geçirildi. Konuya ilişkin yakalanan şüpheliler hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

Kocaeli'nde 32 adet silah ele geçirildi
Kocaeli'nde 32 adet silah ele geçirildi
Kocaeli'nde 32 adet silah ele geçirildi