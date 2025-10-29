Kocaeli'nde arama kurtarma çalışmalarında 16 saat geride kaldı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde içinde çöken ve 2 çocuğun cansız bedenine ulaşılan binada, arama ve kurtarma çalışmalarında 16 saat geride kaldı. Ekipler enkaz altında olan anne ve babaya ulaşmak için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi’nde altında eczane bulunan bina, saat 07.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Binada kiracı olarak ikamet eden 5 kişilik Bilir ailesi enkaz altında kaldı. Yapılan ihbarlar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucunda gündüz saatlerinde aileden Muhammed Emir Bilir (12) ve Nisa Bilir’in (14) cansız bedenine ulaşıldı. Ailenin büyük kızı Dilara Bilir (18) ise enkaz altından sağ olarak çıkarıldı. Arama ve kurtarma çalışmalarında 16 saat geride kalırken enkaz altında kalan baba Levent Bilir (44) ve anne Emine Bilir’e (44) ulaşmak için ekiplerin çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.