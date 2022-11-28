Kocaeli'nde terör propagandası yapan 10 kişi tutuklandı

Kocaeli'nde terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı tespit edilen 10 kişi tutuklandı.

Kocaeli'nde terör propagandası yapan 10 kişi tutuklandı
Editör
EditörEditör
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Kocaeli’nde terör örgütü PKK/KCK’nın propagandasını yaptığı tespit edilen 10 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK’nın propagandasını yaptığı belirlenen 10 şüpheli eş zamanlı operasyona yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kocaeli'nde terör propagandası yapan 10 kişi tutuklandı
Kocaeli'nde terör propagandası yapan 10 kişi tutuklandı
Kocaeli'nde terör propagandası yapan 10 kişi tutuklandı