Kocaeli'nin 3 ilçesinde uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

Kocaeli'de polis ekiplerince Gebze, Çayırova ve İzmit ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Kocaeli'nin 3 ilçesinde uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Kocaeli’de polis ekiplerince Gebze, Çayırova ve İzmit ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Gebze, Çayırova ve İzmit ilçelerinde uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda yakalanan 9 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramada 1 kilo 510 gram sentetik kannabinoid, 20 gram metamfetamin, 1 gram kokain, 110 ecstasy hap, 26 sentetik ecza, hassas terazi, 24 bin 400 TL para ele geçirildi.

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Emniyetteki işlemlerinin ardından 9 şahıstan 5’i serbest bırakıldı. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen T..Y, Ü.A., O.A. ve G.K. isimli şahıslar ise sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.