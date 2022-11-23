Kocaeli'nin en güzel kareleri belirlendi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Turist Gözüyle Kocaeli" temalı 4 Mevsim Kocaeli 11. Ulusal Fotoğraf Yarışması’nın sonuçları açıklandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi; Kocaeli Fotoğraf Sanatı Derneği (KASK), Gölcük Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (GFSD) iş birliği ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) desteği ile "Turist Gözüyle Kocaeli” temalı ödüllü fotoğraf yarışması düzenledi. Kocaeli’nin doğal, tarihi, turistik, sosyal ve kültürel öğelerini belgeleyerek kentin tanınmasını sağlamak amacıyle 11. kez düzenlenen “4 Mevsim Kocaeli Ulusal Fotoğraf Yarışması”, 13 Kasım Pazar günü sona erdi ve dereceye giren fotoğraflar jüri üyeleri tarafından seçildi.

3 farklı kategoride 2 bin 280 eser

Toplam 2 bin 280 fotoğrafın katıldığı yarışmada 3 kategoride 18 eser derece alırken, 59 eser de sergileme ve satın almaya layık bulundu. Turist Gözüyle Kocaeli temasıyla 11. kez düzenlenen 4 Mevsim Kocaeli Ulusal Fotoğraf Yarışması ile Kocaeli’nin bilinmeyen birçok köşesi amatör ve profesyonel fotoğrafçıların gözünden en güzel karelere yansıdı.

Jüriler, 27 farklı ilden gelen eserler arasından dereceye giren fotoğrafları titizlikle seçti.

3 ayrı kategorinin birincileri

4 Mevsim Kocaeli 11. Ulusal Fotoğraf Yarışmasında 3 ayrı kategori altında fotoğraflar değerlendirildi. Kocaeli’de Doğa ve Manzara kategorisinde Arif Kepekli (Bulutsu), Kocaeli’de Tarih kategorisinde Tunç Yeşil (Kazıklı Kervansaray), Kocaeli’de Yerel ve Kültürel Yaşam kategorisinde Arzu Yeşil (Duman) fotoğraflarıyla ödül almaya hak kazandı.

Her bir kategori için birinciye 10 bin TL, ikinciye 7 bin 500 TL, üçüncüye 5 bin TL para ödülü verilecek. 2 bin TL tutarında 2 mansiyon ödülü ve bu yıl 2 bin 500 TL Büyükşehir Özel Ödülü de verilecek. Satın almaya ve sergilenmeye değer bulunan her fotoğraf için de 350 TL ödeme yapılacak. Ödül alan, sergileme kazanan ve satın alınan fotoğraflar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi arşivine alınacak ve ödüller 16 Aralık Cuma günü Kocaeli Kongre Merkezi’nde sahiplerini bulacak. Sergi bir hafta süresince açık kalacak.