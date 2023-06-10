Kocaeli'nin ilk ve tek Alzheimer Yaşam Evi ikinci yaşını kutladı

Kocaeli’de ilk ve tek olan Alzheimer Yaşam Evi’nin ikinci yaşı gerçekleştirilen mangal partisiyle kutlandı. 2 yıl içerisinde 100’den fazla hastanın ve ailelerinin hayatına dokunduklarını söyleyen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Marmara Belediyeler Birliği Uluslararası Kent Forumu’nda en iyi uygulamalar arasında yer aldık. Yine geçtiğimiz sene de Marmara Belediyeler Birliği tarafından iyi projelerin ödüllendirildiği Altın Karınca Ödülü’nü aldık" dedi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in öncülüğüyle hayata geçirilen Alzheimer Yaşam Evi ikinci yaşını doldurdu. 2 yıl boyunca hem Alzheimer hastalarının hem de hasta yakınlarının hayat standartlarını yükselten, kentte Alzheimer konusunda büyük farkındalık oluşturan Kocaeli’nin ilk ve tek Alzheimer merkezinin ikinci yılı coşkuyla kutlandı. İkinci yıl kutlama programı Yaşam Evi’nin bahçesinde mangal partisiyle taçlandı. Programa İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in yanı sıra CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler, Kocaeli Üniversitesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Neslihan Aybala Alagöz, Kadıköy Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Filiz Coşkun, Kadıköy Belediyesi Alzheimer Yaşam Merkezi Yetkilileri, Şişli Türkiye Alzheimer Derneği Gündüz Yaşam Evi yetkilileri, Alzheimer Yaşam Evi’nden faydalanan hastalar, aileleri ve çevre sakinleri katıldı.

"Altın Karınca Ödülü’nü aldık"

Programda konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "2 yıl önce Kocaeli’nin ilk ve tek Alzheimer Yaşam Evi’nin açılışını gerçekleştirdik. Alzheimer hastalığına dikkat çekmek, farkındalığını arttırmak, dayanışmayı güçlendirmek ve ailelere de nefes aldıracak uygulamaları hayata geçirmek belediyelerin en temel görevlerinden bir tanesi. Burada bir çok etkinlik yapılıyor. Hastaların gülen gözlerini görmek muhteşem bir duygu. Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi iş birliği ile beraber 2 yıl içerisinde 100’den fazla hastamızın ve ailelerinin hayatına dokunduk. Alzheimer hastalığına dikkat çekerek toplumsal farkındalık oluşturmak için sayısız seminerler ve eğitim programı düzenledik. Çok sayıda stant açtık. Marmara Belediyeler Birliği Uluslararası Kent Forumu’nda, en iyi uygulamalar arasında yer aldık. Yine geçtiğimiz sene Marmara Belediyeler Birliği tarafından iyi projelerin ödüllendirildiği Altın Karınca Ödülü’nü aldık" diye konuştu.

Konuşmanın ardından Şişli Belediyesi ve Türkiye Alzheimer Derneği yetkilileri, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e yaptığı çalışmalarından dolayı tablo hediye etti.