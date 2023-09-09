Kocaeli'nin ilk ve tek Otizm Spor Evi'nde eğitimler başladı

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, ilk eğitim sezonunun başladığı Otizm Spor ve Yaşam Evi’nde özel bireyler ve aileleri ile bir araya geldi. Aileler, merkezin çocuklarına fiziksel, sosyal ve psikolojik anlamda büyük katkı sunduğunu dile getirdi.

Haziran ayında resmi açılışı yapılan, Kocaeli’de ilk ve tek olma özelliğini taşıyan İzmit Belediyesi Otizm Spor ve Yaşam Evi, ilk eğitim dönemine başladı. Birden fazla paydaşla Otizm Spor ve Yaşam Evi’nin hizmet kalitesini güçlendiren İzmit Belediyesi, merkezde 50 özel bireye eğitim veriyor. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de çocuk sağlığı uzmanı ve Kocaeli Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Hüseyin Aktürk, KOÇDER Kurucu Başkanı Özel İlkin Kılıçaslan ile birlikte merkezi ziyaret ederek otizmli bireyler ve aileleriyle bir araya geldi.

Merkezi haziran ayında faaliyete açtıklarını ifade eden Başkan Hürriyet, "Kısa süreye rağmen ailelerden çok ciddi ilgi gördü. Çok ciddi başvuru aldık. Komisyon kurduk ve kabul süreci başlattık. Bu komisyonda Kocaeli Üniversitesi’nden, Kocaeli Tabip Odası’ndan ve KOÇDER’den temsilcimiz var. İlk etapta başvuruları alanında uzmanlar değerlendiriyor. Komisyonumuzun değerlendirmesinden sonra şu anda 50 otizmli birey eğitim sezonuna başladı. Engelli grupların hepsinin ihtiyacı farklı. Fiziksel gelişimlerine katkı sunacak uygulamalar farklı. Biz engel gruplarını birbirine karıştırmadan özel alanlar ve programlar oluşturmaya çalışıyoruz. Otizm Spor ve Yaşam Evi ayrı YADEV ayrı, Alzheimer Yaşam Evi ayrı grupların ihtiyaçlarına cevap veriyor. Biz buraları yaşam evi olarak nitelendiriyoruz. Bu merkez otizmli bireylerin sosyal, fiziksel ve ruhsal gelişimlerini destekleyen çok önemli bir merkez. Çalışma arkadaşlarımız çok emek sarf ediyor" diye konuştu.

"Ailelere programlar, atölyeler düzenlemek istiyoruz"

Merkezde birçok eğitimlerin verildiğini ifade eden Başkan Hürriyet, "Burada duyu bütünleme, özel eğitim ve sportif faaliyetler aracılığıyla özel bireylerin tam potansiyellerine ulaşmalarına yardımcı olmaya çalışıyoruz. Aileler de bu potansiyellerin, iş yapma becerilerinin, zihinsel gelişimlerinin ilerlemesi ve hayat standartlarının yükselmesine katkı sunduğuna dair geri dönüşlerde bulundu. Bu da bizler için kıymetli. Dolayısıyla hem otizmli bireylerimiz hem ailelerimiz için önemli yaşam alanı. Ailelere de güzel programlar, atölyeler düzenlemek istiyoruz. Onların da hayatlarını kolaylaştırmak gerekiyor. Merkezin bahçesi de kapalı alanı da diğer bütün rehabilitasyon merkezlerinin ücretsiz kullanımına açık. Biz burayı bütün halk kullansın istiyoruz. Bu merkezle birlikte güzel ödüle layık görüldük. Otizm Spor ve Yaşam Evi’miz Marmara Belediyeler Birliği, Maruf (Marmara Urban Forum) İyi Uygulama Çarşısı/Good Practise Showcase “İyi Uygulama Örnekleri” arasına girerek yerel yönetimlerde yer alması gereken örnek uygulamalar arasına seçildi” şeklinde konuştu.