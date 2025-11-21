Kocaeli'nin su ihtiyacını karşılayan barajın seviyesi yüzde 6'ya düştü

Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayan Yuvacık Barajı'nda doluluk oranı yüzde 6'ya gerilerken, baraj havzasındaki eski köprü ve yapılar yeniden görünür hale geldi.

Kocaeli'nin su ihtiyacını karşılayan barajın seviyesi yüzde 6'ya düştü
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Kocaeli’nin içme suyu ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayan Yuvacık Barajı’nda doluluk oranı yüzde 6’ya gerilerken, baraj havzasındaki eski köprü ve yapılar yeniden görünür hale geldi.

Kocaeli’nin en büyük içme suyu kaynaklarından biri olan Yuvacık Barajı’nda su seviyesi yüzde 6 olarak ölçüldü. Tam kapasitesi 51,13 milyon metreküp olan barajda şu anda yalnızca 3 bin 394 milyon metreküp su kaldı. Yaz aylarında beklenen yağışın düşmemesi, son bahar ayında da hala beklenen yağışların gerçekleşmemesiyle birlikte barajın doluluk oranı her geçen gün düşmeye devam ediyor.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Düşük su seviyesi nedeniyle baraj havzasındaki eski köprü ve yapılar yeniden görünür hale geldi. Dron ile barajın kuraklığı havadan görüntülendi.