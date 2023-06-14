Kocaeli'nin sürdürülebilir kentsel ulaşım planı için kollar sıvandı

Kocaeli’de Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanıyla hayata geçmeye hazırlanan Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı Ortak Vizyon Toplantısı yapıldı. 2 yıl sürecek proje 2.3 milyon Euro’ya mal olurken yüzde 85’i Avrupa Birliği, yüzde 15’i ise öz kaynaklarla karşılanacak.

Kocaeli Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı (SKUP) Ortak Vizyon Toplantısı, Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Kocaeli SKUP Tematik Çalıştaylarından elde edilen sonuçlarla belirlenen vizyonun paylaşıldığı programa Kocaeli Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı’nın açılış videosu ile başlandı. Proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçiriliyor. Bu çerçevede Kocaeli Ulaşım Ana Planı’nın desteklenmesi, insan ve erişim odaklı, çevreci ilkeler istikametinde Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planının hazırlanması hedefleniyor. Kongre Merkezi’ndeki programa; projenin iletişim uzmanı Murat Çağatay, takım lideri Philippe Calvie, Uzman Melike Sarım Boynuyoğun ve paydaşlar katıldı. 10 ay önce başlayan Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Projesi’nin vizyonu belirlendi. Saha çalışmasında vatandaşlardan en çok istenenler ise erişilebilir, adil, vizyoner, engelsiz, güvenli, çevreci ve yeşil, sağlıklı ve fit, sürdürülebilir, yürünebilir, entegre, kaliteli, yaşanabilir, konforlu, temiz gibi faktörler oldu.

“Projenin bütçesi 2.3 milyon Euro. Yüzde 85’i Avrupa Birliği fonu ile destekleniyor”

Programın açılış konuşmasını yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Ahmet Çelebi, “12 tema ile 12 çalıştay gerçekleştirdik. Tüm paydaşların katılımıyla hem karar vericilerin hem de kararlardan etkilenebilecek tüm paydaşların sürece dahil edilmesini planladık. Kocaeli için ortak bir ulaşım vizyonu oluşturma yolunda önemli bir adım attık. Bu süreçte birçok kurum ve kuruluşun desteği var. Projenin bütçesi 2.3 milyon Euro. Yüzde 85’i Avrupa Birliği fonu ile destekleniyor. Yüzde 15’ini ise öz kaynaklarımızla karşılıyoruz. Toplamda 24 ay sürecek olan bu projeyi siz değerli katılımcılarla sonlandırmak istiyoruz. Daha uygulanabilir, daha başarılı sonuçlar elde edebilmesi için katılımcıların desteğini bekliyoruz. Ulaşım denilince birçok çalışmada daha çok karayolu çözümleri anlaşılıyordu. Fakat bu proje ile yeni bir bakış açısı, yeni bir yaklaşım ve rejim, odağına insanı alan insan hareketliliğin çözümlerini bulmaya ve aramaya çalışan bir proje üretiyoruz” şeklinde konuştu.

Proje vizyonu ve hedefleri masaya yatırıldı

Proje Takım Lideri Philippe Calvie, projenin katılımcı bir süreç olduğunu söyleyerek, nihai hedefin bir eylem planı oluşturmak olduğunu vurguladı. Önümüzdeki yirmi yıl için bir perspektif oluşturma amacı taşıdığını söyleyen Calvie, ulaşımı değil aynı zamanda çevre faktörlerin de projenin hedefleri arasında olduğunu belirtti. Calvie, “Alacağımız önlemleri birlikte belirlemiş olacağız. Oluşturulan eylem planını uygulamak önemli bir adım olacaktır” dedi. Proje Uzmanı Melike Sarım Boynuyoğun ise geçtiğimiz yılın ağustos ayında başlayan ve süresi 2 yıl olan projenin aşamalarını anlattı.