Kocaeli'nin tek kalaycısı, mesleğini ayakta tutmaya çalışıyor

Kocaeli’de Bakırcılar Çarşısı’nda kalaycılık yaparak geçimini sağlayan 65 yaşındaki adam, ağabeylerinden öğrendiği mesleğin unutulmaması için ayakta tutmaya çalışıyor. 52 yıldır kalaycılık yapan adam, kendini bu meslekte son durak olarak görüyor.

Günümüzde teknolojiye yenilmeye yüz tutan meslekler arasında yerini alan kalaycılık, Kocaeli’de 65 yaşındaki İlyas Baykal tarafından sürdürülüyor. 52 sene önce ağabeylerinden öğrendiği mesleğini Bakırcılar Çarşısı’ndaki dükkanında icra eden Baykal, bu meslekte yetişecek eleman bulamadığı için kendisini son durak olarak görüyor. Şehirde kendisinin kalaycılık yapan tek kişi olduğunu belirten Baykal, bakır tencere, tava üretirken, aynı zamanda aşınan bakırları da kalaylıyor. Yetiştirecek çırak bulamadığını aktaran Baykal, gençleri hazır iş istediğini el sanatına karşı meraklarının olmadığını söyledi.

“El sanatı bitti kalmadı, kalaycılıkta bitmek üzere”

Kalaycılık mesleğini ailesinden öğrendiğini belirten İlyas Baykal, ”Kalaycılığı ağabeylerimden öğrendim. Biz 8 kardeşiz; 2 kardeşim kız, kalanlar erkek. Ailedeki 6 kişi de bu işi biliyor. Bu çarşıda büyüdük. Ben bu mesleğe başlayalı 52 sene oldu. Gençlerin bu işe merakı yok. El sanatı bitti kalmadı, kalaycılıkta bitmek üzere. Kocaeli’de kalaycı olarak tek ben varım. Çarşının en eski esnaflarından biriyim. Kalaycılığa eskisi gibi bir ilgi kalmadı” dedi.

“Restoranlar, lokantalar iş getiriyor, onun dışında iş yok”

Kalaycılık mesleğini eski müşterileri sayesinde yürütmeye çalıştığını aktaran Baykal, “Eskiler bizimle çalışmaya devam ediyor. Restoranlar, lokantalar iş getiriyor, onun dışında iş yok. Bu işi benden sonra yapacak kimse yok. Çırak yetişmiyor, şu anki gençler hep hazır ya da anne babadan istiyor. El sanatları artık bitiyor, hiçbir yerde çırak yok. Şu an söylesek bile kimse gelmiyor” diye konuştu.

“Kumla ovalıyoruz, düzeltme işlemi yapıyoruz”

Kalaylamada yapılan işlemleri anlatan Baykal, “Önce müşteriden aldığımız kirli kapları ilaçlara atıyoruz, kumla ovalıyoruz, düzeltme işlemi yapıyoruz. Düzelttikten sonra tekrar kalaya sokuyoruz ve müşteriye hazır hale getiriyoruz” şeklinde konuştu.