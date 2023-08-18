Kocaeli'nin turistik mekanları cepte

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehir kameralarıyla Kocaeli’nin turistik mekanlarının anlık olarak izlenebilmesine imkan sağlıyor. Sistem mobil olarak cep telefonlarından da izlenebiliyor.

Şehir kameralarını her geçen gün yaygınlaştıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde bulunan turistik mekanları ve merkezi yerlerini vatandaşların anlık olarak izleyebilmesine imkan sağlıyor. 32 kamera ile hizmet veren Büyükşehir Belediyesi, hem vatandaşların gitmek istedikleri yerler hakkında görüntülü bilgi verirken hem de anlık erişim imkanı sunuyor. Şehir kameralarına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin www.kocaeliyiseyret.com adresine tıklayarak ulaşmak mümkün. Kocaeli’yi seyret kameralarına mobil uygulamayla daha kolay erişim ise artık cebinizde. Kocaeli’yi seyret uygulaması App store ve Play store ile indirilebiliyor.