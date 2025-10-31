Kocaeli'nin UçakPark Bilim Merkezi'ne yoğun ilgi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Çayırova’da, uçuş ömrünü tamamlamış Airbus A340 uçağından dönüştürülerek hizmete açılan UçakPark Havacılık Bilim Merkezi, 23 Ekim’deki açılışından bu yana 7 bin 222 bilim meraklısını konuk etti. Merkez, içeriğiyle dünyada tek olma özelliği taşıyor.

Uçuş ömrünü tamamlamış bir Airbus A340 model uçağın, Çayırova Şekerpınar bölgesinde tam donanımlı bir Bilim Merkezi ve Havacılık Müzesi’ne dönüştürülmesiyle hayata geçirilen proje, bu konseptiyle dünyada tek olma özelliğine sahip. Toplam 470 metrekarelik alanda hizmet veren UçakPark; bilim merkezi alanı, sergi mekanı ve atölye bölümü olmak üzere üç ana kısımdan oluşuyor. Ziyaretçiler, merkezde havacılığın farklı yönlerini keşfedebilecekleri sekiz ana tema üzerinden uçuşun fiziği, motor teknolojileri, iletişim sistemleri ve pilotaj becerileri gibi konularda interaktif bir deneyim yaşıyor.

Özellikle aileler, öğrenciler ve gençlerin yoğun ilgi gösterdiği merkezde, çocuklar kokpitteki simülasyonla İzmit Körfezi üzerinde uçuş deneyimi yaşama fırsatı buluyor.

Uçağın altında yer alan geniş sergi mekanı, havacılığın teknik dünyasını yakından tanıtıyor. Bu alanda hareketli kesitli turbo fan motoru, statik jet motoru, yardımcı güç ünitesi (APU), 6 silindirli interaktif boxer motoru, 9 silindirli yıldız motoru kesiti, mini jet motoru, gerçek uçak antenleri ve aviyonik gösterge sistemleri gibi uçağın önemli parçaları sergileniyor.

Geleceğin pilotlarına ve mühendislerine ilham kaynağı olması hedeflenen UçakPark’ta ayrıca kafeterya, idari bina, mescit, otopark, çocuk oyun alanı ve amfi gibi sosyal donatılar da bulunuyor.