Kocaeli'nin yeni hattı 41K ilk seferine başlıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi "gittiğin kadar öde" sistemiyle Hat 41K’yı devreye aldı. Toplu taşıma sistemine önemli katkıları olacak hat, yarın hizmete başlayacak.

Büyükşehir, Hat 41K için "gittiğin kadar öde" sistemiyle 18 metre körüklü araçlarla vatandaşlara keyifli ve ekonomik bir yolculuk sunacak. Hat 41K gidiş 26, dönüş 27 durak ve toplam 29 kilometre tek yön uzunluğuna sahip. Kocaeli’nin yeni hattı 4 ilçeye hizmet verecek. Gidiş ve dönüşün 10 bölgeden oluşacağı güzergâhlarda her bölge içine tanımlanmış duraklar bulunacak. Biniş yapılan durağın tanımlı olduğu bölgeyle iniş yapılan durağın tanımlı olduğu bölge arasında ücretlendirme hesaplaması yapılacak. Otobüs içindeki cihaza kart okutulduğunda, binilen bölgeden son bölgeye kadar belirlenen ulaşım ücreti ‘Kocaelikart’ içindeki bakiyeden bloke edilecek. Otobüsten indikten sonra duraklardaki ücret iade cihazına kart okutulduğunda, sadece gidilen bölgenin ücreti alınacak, geriye kalan miktar karta iade edilecek. Ücret iade işlemi için otobüsten indikten sonra duraklardaki ücret iade cihazlarına kartın okutulması gerekecek. Otobüsten indikten sonra duraklardaki ücret iade cihazına kartın okutulmaması durumunda, son bölgede inilmesi varsayılarak karta herhangi bir ücret iade işlemi gerçekleştirilmeyecek. Hat 41K’dan indikten sonra bloke kaldırmadan başka bir toplu taşıma aracına binilmesi durumunda bloke edilen tutarın iadesi mümkün olmayacak. 7/24 kağıt bilet ve temassız kredi/banka kartlarında ücret iadesi bulunmadığı için bu kartlar Hat 41K’da kullanıma kapalı olacak. Ayrıca başlangıçta aynı kart ile otobüste en fazla bir defa biniş yapılabilecek.

Hat 41K’yı direkt kullanan tam tarifeli yolcular ilk iki bölge için sabit 13,00 TL, sonraki her bölge için 1,50 TL ücret, indirimli (öğrenci-öğretmen-60 yaş) tarifeli yolcular ilk iki bölge için sabit 7,00 TL, sonraki her bölge için 1,00 TL ücret, tanımlı aktarmalı hatlardan gelip 41K hattını kullanan tam yolcular ise ilk iki bölge için sabit 13,00 TL hariç, sonraki her bölge için 1,50 TL ücret ödeyecek. Tanımlı aktarmalı hatlardan gelip 41K hattını kullanan indirimli yolculardan ise ilk iki bölge için sabit 7,00 TL hariç, sonraki her bölge için 1,00 TL ücret alınacak. Hat 41K’dan sonra tanımlı aktarmalı hatlarını kullanan tam ve indirimli tarifeli yolcular ise herhangi ücret ödemeden seyahat edecek.

En uzun mesafe 25 TL

Büyükşehir, Hat 41K’nın en uzun mesafe ücretini tam 25 TL, indirimli 15 TL olarak belirledi. Ara duraklarda inip binen yolcular yolcular için biniş yapılan durağın tanımlı olduğu bölgeyle inilen durağın tanımlı olduğu bölgeye göre hesaplanarak, geri kalan bedel, ücret iade cihazlarına ’Kocaelikart’ okutularak iade işlemi gerçekleştirilecek.

Duraklar iyileştirildi

Hat 41K’nın her yönüyle kusursuz işlemesi için tüm hazırlıklar tamamlandı. Bu bağlamda 18 metre araçlar için 41K hattının durak noktaları genişletildi ve yeni durak yerleri hazırlandı. Hattın başlaması için 18 metrelik araçlar Ulaşımpark tarafından hazır hale getirildi. Ayrıca 33 yolcu bilgilendirme ve 55 ücret iade cihazı montajı yapıldı.

3 kooperatif ile anlaşma

Büyükşehir, Hat 41K ile birlikte 5 Nolu İzmit Şehir içi, 10 Nolu Körfez ve 80 Nolu Kartepe Kooperatifleri ile Ulaşımpark A.Ş. bu bölgelerdeki hatlarda gelir paylaşımlı ortak havuz kurulması kapsamında anlaşma sağladı. Bununla birlikte 41B (Gebze, Çayırova, Darıca) bölgesindeki ve 41G (Başiskele, Gölcük, Karamürsel) bölgesindeki kooperatiflerle anlaşma sağlanarak, ortak gelir havuzunda çalışılması planlanıyor.

41K hattının kazanımları

Kocaeli’nin yeni hattı 41K’nın toplu taşıma sistemine önemli katkıları olacak. Buna göre hat ve işletme verimliliği, besleme hatları ile etkin aktarma sistemi, toplu taşıma kullanım oranının artırılması, mesafeye göre ücretlendirme (gittiğin kadar öde), işletmecilerin sınırlı sorumluluk alanlarında yolcu alıp indirmesi 7/i’nin ortadan kaldırılması, kent merkezi trafik yükünün azaltılması, kent merkezindeki emisyonun azaltılması ve toplu taşıma araçlarının yenilenmesi gibi kazanımlar sağlayacak.