Kocaeli'nin yüksek kesimleri beyaza büründü

Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki yüksek kesimler kar yağışının etkisiyle beyaza büründü.

Kocaeli'nin yüksek kesimleri beyaza büründü
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Kocaeli’nin Dilovası ilçesindeki yüksek kesimler kar yağışının etkisiyle beyaza büründü.

Fırtına ve soğuk havanın etkili olduğu Kocaeli’de, dün akşam saatlerinde Kartepe’ye mevsimin ilk karı yağdı. Kış turizmi ile ünlü Kartepe kar ile şenlenirken, kentin yüksek kesimlerine de kar yağışı etkili oldu. Hava sıcaklığının 6 derece ölçüldüğü Dilovası’nda sabah saatlerinden itibaren lapa lapa kar yağışı başladı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman