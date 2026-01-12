Kocaeli'nin yüksek kesimlerine lapa lapa kar yağıyor

Meteorolojinin uyarılarının ardından Kocaeli’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor. Kartepe’nin bazı bölgelerinde hava sıcaklığı eksi 6 dereceye kadar düştü.

Hava sıcaklığının -6 derece olarak ölçüldüğü Kuzuyayla bölgesinde etkili olan kar yağışı, zirvelerde ise etkisini arttırarak sürdürüyor.

Bölgede Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kar küreme ve tuzlama çalışmaları aralıksız devam ederken, sürücülere buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulunuluyor. Kocaeli Valiliği, kar yağış sebebiyle tüm ilçelerde eğitim ve öğretime 1 gün ara verirken, toplam bin 200 personel ile 354 araç ve iş makinesi eşliğinde Kocaeli’nin tüm ilçelerinde ekipler hazır kıta bekliyor. Merkezde yağışın başlamasıyla birlikte ekipler, ana arterler başta olmak üzere bağlantı yolları ve kritik güzergâhlarda anında müdahaleye başlayacak.