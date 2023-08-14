Kocaeli'nin zemin bilgileri bu bankada toplanıyor

"Asrın felaketi" olarak tanımlanan 17 Ağustos 1999 depremini yaşayan Kocaeli’de, "Zemin Veri Bankası" oluşturuldu. Fay hatları ve zemine yönelik detaylı araştırmalar yapan Büyükşehir Belediyesi, tüm çalışmaları bilgisayar ortamına taşıyor.

Merkez üssü Kocaeli’nin Gölcük ilçesi olan 17 Ağustos 1999 depreminin üzerinden 24 yıl geçti. Depremin büyük yıkımlara yol açtığı Kocaeli’de, yıllar içinde adeta küllerinden yeniden doğdu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de kenti afetlere dirençli hale getirmek için başlattığı çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede, fay hatlarına ve zemine yönelik detaylı araştırma yapan Büyükşehir İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Zemin ve Deprem İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, "Zemin Veri Bankası" ile Büyükşehir ve ilçe belediyelerine ait zemin etüt bilgilerini Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) sayesinde ortak havuzda bir araya getiriyor.

Kocaeli’nin zeminiyle ilgili bütün veriler, gerek ilgili kurumlardan temin edilen, gerekse Büyükşehir Belediyesi’ndeki mevcut veriler sayısallaştırılarak elde ediliyor. Böylece Coğrafi Bilgi Sistemi programları kullanılarak verilerin toplanması, işlenmesi, görselleştirilmesi ve analiz edilmesi daha hızlı oluyor. İlgili kurumlardan alınan MTA sıvılaşma haritası, heyelan haritası ve güncellenmiş fay haritası da zemin bilgi sistemine ekleniyor. Böylece deprem ve diğer muhtemel afetlerde etkilenebilecek alanların önceden belirlenmesi hedefleniyor.

Çalışma çerçevesinde Darıca, Körfez, Çayırova ve Dilovası ilçelerinin zemin etüt raporlarının sayısallaştırma işlemi tamamlandı. Gebze ilçesi ile devam eden çalışmaların yıl içerisinde bitirilmesi hedefleniyor. Proje, afet riski bulunmayan alanların belirlenmesi ve planlanması, çevre koruma planlamalarının yapılması, afet yönetimi ve mikro bölgeleme gibi birçok konuda karar verme süreçlerinin hızlanmasına fayda sağlayacak. Bu çalışma Kocaeli’nin tamamına uygulandığında yeni yapılan bir etüt için önceki bilgilerden yararlanılacak ve bu sayede maliyetlerin düşürülmesi sağlanacak.