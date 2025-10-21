Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi, Türk Üniversiteler Birliği'ne katıldı

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi, Türk Devletleri Teşkilatı bünyesindeki Türk Üniversiteler Birliği’ne (TÜRKÜNİB) üye oldu.

Türk dünyasında yükseköğretim alanında ortak projeler, araştırmalar ve akademik değişim programları oluşturma hedefiyle faaliyet gösteren TÜRKÜNİB’in yeni üyesi Kocaeli Sağlık ve Teknoloji oldu. Bu üyelikle üniversitenin, Türk devletleriyle ortak araştırma projeleri yürütmesi, öğrenci hareketliliğini artırması ve akademik etkileşimini genişletmesinin planlandığı belirtildi.

"Türk dünyasına katkı sunmayı amaçlıyoruz"

Üniversitenin Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Talip Emiroğlu, üyeliğin öğrenci ve akademisyen hareketliliğinden ortak araştırma projelerine, çift diploma programlarından teknoloji transferine uzanan geniş bir iş birliği zemini oluşturacağını vurguladı. Dr. Emiroğlu, "Türk dünyasının ortak geleceğine bilim, teknoloji ve girişimcilik ekseninde somut katkı sunmayı amaçlıyoruz. Bu gelişme sadece üniversitemiz için değil ülkemiz için de önemli bir gelişmedir" dedi.

"Girişimci bir üniversite vizyonu"

Rektör Prof. Dr. Muzaffer Elmas ise üniversitenin Diş Hekimliği, Eczacılık, Mühendislik ve Doğa Bilimleri, Sağlık Bilimleri, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakülteleri ve Avrupa Meslek Yüksekokulu yapılanmasıyla bölgesel avantajlara sahip olduğunu belirtti. TÜRKÜNİB üyeliğinin, yenilenen dünyaya entegre, girişimci bir üniversite vizyonunu gösterdiğinin altını çizen Elmas, "Bilimin sınırları yok, Türk dünyası içinde kurduğumuz köprüler öğrencilerimize ve araştırmacılarımıza yeni ufuklar açacak" diye konuştu.

Kalıcı işbirliğini derinleştirme hedefi

Bu üyelikle Kocaeli sağlık ve Teknoloji Üniversitesi’nin, Türk Devletleri Teşkilatı ülkelerindeki üniversite, araştırma merkezi ve enstitülerle kalıcı işbirliği fırsatları bulacağı, ortak laboratuvar altyapıları, veri paylaşımı ve saha araştırmaları için disiplinlerarası bir platforma erişim sağlayacağı kaydedildi.