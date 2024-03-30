Kocaeli seçimlere hazırlanıyor

Kocaeli’de yarın gerçekleşecek Mahalli İdareler Genel Seçimi için okullarda hazırlıklar son sürat devam ediyor.

Tüm Türkiye’de yarın gerçekleşecek Mahalleli İdareler Genel Seçimleri için hazırlıklar son sürat devam ediyor. Kocaeli’de de okullarda seçim hazırlıkları sürüyor. Seçim öncesinde sandıklar ve kabinler sınıfa yerleştirilerek düzen oluşturuldu. Kesin olmayan sonuçlara göre Kocaeli’de 31 Mart seçimlerinde 1 milyon 515 bin 277 kişi oy kullanacak. Seçmenler; büyükşehir belediye başkanı ile 12 ilçe belediye başkanı, belediye meclis üyeleri ve mahalle muhtarlarını belirleyecek. YSK’nın kararıyla 31 Mart yapılacak yerel seçimlerde oy verme saatleri de belirlendi. 32 doğu ilinde oy verme saatleri 07.00-16.00 arasında belirlenirken diğer illerde ise saatler 08.00-17.00 olarak açıklandı.

"Bütün hazırlıklarımız devam ediyor"

İzmit İbn-i Sina Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde görevli Mustafa Özdemir, “Okulumuzda sandık başkanı olarak görev yapmaktayım. 31 mart seçimleri için sandıklarımızı, kabinlerimizi düzenliyoruz. Bütün hazırlıklarımız devam ediyor. Yarın seçim saatinde hazır şekilde seçmenlerimizi bekliyor olacağız. Tüm halkımıza şimdiden hayırlı olsun. İlimiz genelinde YSK’nin belirlediğine göre seçim 08.00’de başlıyor, 17.00’de sona erecektir" dedi.