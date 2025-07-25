Moskova’da düzenlenen INSPIRATION Uluslararası Sanat Festivali’nin açılış oyununda Kocaeli Şehir Tiyatroları, Moskova’da Türkiye’yi temsil etti. Festivalin açılışında sahnelenen "Savaş ve Barış" oyunu, yaklaşık 3 bin kişilik izleyici karşısında büyük beğeni topladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, "Savaş ve Barış" ile Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen INSPIRATION Uluslararası Sanat Festivali’nde Türkiye’yi temsil etti. Festivalin açılışında sahnelenen oyun, yaklaşık 3 bin kişilik izleyici karşısında büyük beğeni topladı. 2015 yılından bu yana düzenlenen ve Rusya’nın en prestijli sanat organizasyonları arasında yer alan INSPIRATION Festivali, bu yıl 23-27 Temmuz tarihleri arasında Moskova’daki VDNKh Kültür ve Fuar Alanı’nda gerçekleştiriliyor. Festival tarihinde ilk kez bir Türk tiyatro ekibi sahne aldı. Kocaeli Şehir Tiyatroları’nın sahnelediği "Savaş ve Barış" oyunu, festivalin açılış etkinliği olarak sanatseverlerle buluştu. Festivalin küratörleri Arthur R. Grigoryants ve Tatiana Gumerova’nın, geçtiğimiz yıl Kocaeli’de oyunu izledikten sonra beğenilerini dile getirerek davet sürecini başlattığı öğrenildi. Kültürlerarası diyalogun ön planda tutulduğu festivalde Küba, İtalya, Hindistan ve Portekiz gibi ülkelerden sanat ekipleri de yer aldı. Tolstoy’un 19. yüzyıl Rusya’sında geçen ve Napolyon Savaşları’nı iki aristokrat ailenin hikayesi üzerinden konu alan "Savaş ve Barış" eseri, Kocaeli Şehir Tiyatroları tarafından 27 Mart 2024 tarihinde sahnelenmişti. Oyunda 22 kişilik geniş bir oyuncu kadrosu yer alırken, güçlü sahne tasarımı ve tarihsel anlatımıyla izleyicilerden tam not aldı. Türk tiyatrosunu uluslararası bir platformda başarıyla temsil eden Kocaeli Şehir Tiyatroları, Moskova’daki sanatseverlerin alkışlarıyla karşılandı.

"Çok gurur duyuyorum"

Prof. Dr. Ayşe Bengi Buğay, "Moskova’ya Kocaeli Tiyatrosu ile birlikte geldim. Oyunu izlemeye, burayı yaşamaya. Çok başarılı bir akşam. Oyun gayet iyi, gayet her şey düzenli teknik açıdan da. Ben şunu söylemek istiyorum. Rusya’da özellikle Moskova’da bir Rus oyununu sergilemek bence çok heyecan verici. Buradaki yorum çok çağdaş. Teknik, dekorla birlikte, oyunculuklar harika. Çok iyiydi, çok heyecanlandım. Çok güzel geçti. Ama çok gurur duyuyorum. Gerçekten Kocaeli Belediye Tiyatrosu’nun başta Aydın Bey olmak üzere. Herkesi tebrik ediyorum ve kutluyorum" ifadelerine yer verdi.

"Rus oyununu Türkçe izlemek, çok etkileyiciydi"

Performanları çok beğendiklerini ifade eden Christina-Alexey çifti, "Performans gerçekten çok etkileyiciydi. Herkese iyi akşamlar dilemek istiyorum. Çok ilginçti. Ünlü Türk aktörleriyle birlikte. Çok heyecanlandık. Çok ilginçti. Aslında burada Rus oyununu Türkçe izlemek ve özellikle de Türk aktörlerin yapmış olduğu performans, oyuncuların göstermiş olduğu performans çok etkileyiciydi. Bence bu performansın geleceğine devam edebileceğini düşünüyoruz. Bu performans tüm Ruslar için ilginç olacak" dedi.